Damascelli | il parlatorio del “carcere” di Castel Volturno è roba da film

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 aprile 2020) Su Il Giornale, Tonysi sofferma sull’idea avuta da De Laurentiis. Quella di istituire un. Una cosa tipo quelle che si vedono nelle carceri o neiamericani, tanto vicini al cinema del presidente del Napoli. “Mancano soltanto la guardia carceraria che segna il tempo del colloquio e anche il passaggio di una pagnotta con lima inserita per eventuale evasione. L’ora d’aria è già scontata, fa parte degli esercizi quotidiani, come il pasto ottimo e abbondante a differenza di quello di Poggioreale o di altre case circondariali relative alle squadre di serie A”. Qualcosa che va oltre ogni forma di fantasia, scrive. “Siamo oltre ogni logica e oltre ogni fantasia. Pur di tornare a giocare si è disposti ad accettare norme e imposizioni che non hanno significato. Questa fame avida di ...