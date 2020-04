LaStampa : Coronavirus, oggi ad Oxford partono i test del vaccino su 510 volontari - movingstillsit : RT @LaStampa: Coronavirus, oggi ad Oxford partono i test del vaccino su 510 volontari - bnotizie : Coronavirus, mille volontari da oggi `cavie` per il vaccino di Oxford, anche in Svizzera si accelera sui test - Gio… - pallaro51 : RT @LaStampa: Coronavirus, oggi ad Oxford partono i test del vaccino su 510 volontari - GazzettaDelSud : Da oggi a #Oxford i test sul #vaccino per il #Coronavirus: fra le 'cavie umane' anche un italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : oggi Oxford

Da oggi scendono in campo più di mille volontari con meno di 55 anni per i primi test clinici del vaccino contro il Covid-19 messo in cantiere nell'università di Oxford: si tratta del progetto più ...In Germania l'epidemia di coronavirus non ha messo a dura prova i reparti di terapia intensiva come in altre nazioni europee e la percentuale di morti sui contagiati è bassissima. Quali sono i motivi?