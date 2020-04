Cura Italia, nuovi dati Inps: cassa in deroga versata solo a 4.149 lavoratori. 208mila i congedi parentali, 66mila i bonus baby sitter (Di giovedì 23 aprile 2020) L’Inps ha diffuso nuovi dati sugli ammortizzatori e gli altri aiuti previsti dal decreto Cura Italia per fronteggiare l’impatto della crisi da coronavirus sull’occupazione. Al 22 aprile il totale dei beneficiari di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario è di 6,7 milioni di beneficiari. Tra questi, 4,2 milioni hanno ricevuto i soldi attraverso un anticipo versato dal datore di lavoro. I pagamenti diretti da parte dell’Inps sono invece arrivati a 76.585 beneficiari a fronte di 56.769 domande per 218.500 beneficiari. Va molto a rilento la cassa in deroga gestita dalle Regioni: solo 4.149 i beneficiari pagati. Quanto agli aiuti per i genitori, al 20 aprile erano 208.515 i congedi parentali e 66.571 i bonus baby sitter da 600 euro per Covid-19. Per la cassa integrazione ordinaria le domande inviate dalle aziende sono state 309.485 di cui 122.803 con ... Leggi su ilfattoquotidiano Rampelli : «Altro che “Cura Italia” - il 30% di scuole paritarie e private rischia il fallimento» (video)

Coronavirus - Ryanair contro le regole della Fase 2. E scrive agli scali italiani : “Priorità” a chi assicura “zero tasse”. Onlit : “Una minaccia”

Decreto Cura Italia - diretta Camera/ Fiducia Governo stasera - domani voto finale (Di giovedì 23 aprile 2020) L’ha diffusosugli ammortizzatori e gli altri aiuti previsti dal decretoper fronteggiare l’impatto della crisi da coronavirus sull’occupazione. Al 22 aprile il totale dei beneficiari diintegrazione ordinaria e assegno ordinario è di 6,7 milioni di beneficiari. Tra questi, 4,2 milioni hanno ricevuto i soldi attraverso un anticipo versato dal datore di lavoro. I pagamenti diretti da parte dell’sono invece arrivati a 76.585 beneficiari a fronte di 56.769 domande per 218.500 beneficiari. Va molto a rilento laingestita dalle Regioni:4.149 i beneficiari pagati. Quanto agli aiuti per i genitori, al 20 aprile erano 208.515 i congedi parentali e 66.571 i bonus baby sitter da 600 euro per Covid-19. Per laintegrazione ordinaria le domande inviate dalle aziende sono state 309.485 di cui 122.803 con ...

borghi_claudio : Finita la commissione. Nulla di fatto. il testo del cura Italia rimane quello del Senato e domani andrà in aula così - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie a Decreto Cura Italia rischiano di tornare a casa personcine come Nitto Santapaola, Pippo Calò, Le… - CatalfoNunzia : Tanti giovani lavoratori autonomi e professionisti mi hanno scritto facendomi una domanda: se mi sono iscritto ad u… - CINZIABURINI : RT @retailwatch_it: #Carrefour come #Conad ha chiesto la cigs prevista dal decreto Cura Italia e ha chiesto l’ammortizzatore sociale per 4.… - adolar41744618 : RT @SecolodItalia1: Rampelli: «Altro che “Cura Italia”, il 30% di scuole paritarie e private rischia il fallimento» (video) -