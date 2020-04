Cura Italia, la Camera conferma la fiducia al governo sul provvedimento con 298 sì (Di giovedì 23 aprile 2020) Con 298 sì, 142 no e 2 astenuti la Camera ha dato la fiducia al governo sul decreto Cura Italia con le prime misure di aiuto a famiglie e imprese danneggiate dal lockdown, già approvato dal Senato. La questione di fiducia è stata posta nella seduta di mercoledì 22 aprile dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Il governo renderà ora il parere sui 342 ordini del giorno presentati al testo. La seduta riprenderà domani alle 8.30 con l’esame degli odg. A seguire ci saranno dichiarazioni di voto ed il voto finale e definitivo sul testo, previsto nelle prime ore del pomeriggio. Durante il passaggio in commissione Bilancio maggioranza e opposizione non hanno raggiunto accordi sugli emendamenti al provvedimento, che quindi è rimasto invariato rispetto alla versione approvata a Palazzo Madama. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano La Camera dà fiducia al Governo sul Cura Italia

Coronavirus : dal fisco alla sanità fino alla scuola - tutte le misure del decreto Cura Italia

Cura Italia - nuovi dati Inps : cassa in deroga versata solo a 4.149 lavoratori. 208mila i congedi parentali - 66mila i bonus baby sitter (Di giovedì 23 aprile 2020) Con 298 sì, 142 no e 2 astenuti laha dato laalsul decretocon le prime misure di aiuto a famiglie e imprese danneggiate dal lockdown, già approvato dal Senato. La questione diè stata posta nella seduta di mercoledì 22 aprile dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Ilrenderà ora il parere sui 342 ordini del giorno presentati al testo. La seduta riprenderà domani alle 8.30 con l’esame degli odg. A seguire ci saranno dichiarazioni di voto ed il voto finale e definitivo sul testo, previsto nelle prime ore del pomeriggio. Durante il passaggio in commissione Bilancio maggioranza e opposizione non hanno raggiunto accordi sugli emendamenti al, che quindi è rimasto invariato rispetto alla versione approvata a Palazzo Madama. L'articolo ...

borghi_claudio : Finita la commissione. Nulla di fatto. il testo del cura Italia rimane quello del Senato e domani andrà in aula così - CatalfoNunzia : Tanti giovani lavoratori autonomi e professionisti mi hanno scritto facendomi una domanda: se mi sono iscritto ad u… - valeriafedeli : Per far ripartire l’Italia dopo l’emergenza #Covid_19 servono le competenze delle #donne e la loro capacità di pren… - cdghietta : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA C'è il via libera al Decreto Cura Italia - gioporce : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA C'è il via libera al Decreto Cura Italia -