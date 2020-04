Crisi economica post Coronavirus? In Molise si ricorre al Ducato e al Borbone Bond (Di giovedì 23 aprile 2020) Per contrastare la Crisi economica acuita dal Coronavirus, il sindaco di Castellino del Biferno (Molise) ha emesso il Ducato e studia il Borbone Bond. La Crisi economica si fa sentire in tutta Italia e specialmente in quei paesi piccoli in cui scarseggiano investimenti e attività lavorative. Il blocco causato dal Coronavirus si fa sentire e … L'articolo Crisi economica post Coronavirus? In Molise si ricorre al Ducato e al Borbone Bond NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Sondaggi Tecnè : crisi economica - solo il 30% degli italiani si fida dell’Ue

Una liquidità a fondo perduto riducendo i tempi burocratici in una fase di contrazione economica in cui ogni sforzo è vitale per mettere gli imprenditori in difficoltà in una condizione di rientrare ...

Prima la tragedia coronavirus, dopo la crisi economica. L’Europa è investita da una doppia tragedia alla quale fatica a dare risposte. Si veda quello che accade nell’ambito dell’Unione Europea. A due ...

