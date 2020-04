Covid, il maestro Meo Gordini e la sua palestra di boxe come scuola di vita: “Sempre stato accanto agli ultimi e ai penultimi” (Di giovedì 23 aprile 2020) Alla porta è stato messo un lucchetto bello grosso, il riscaldamento spento già da settimane. La palestra di Ravenna, gestita da Bartolomeo Gordini, è chiusa come le altre in città e in tutto il Paese per l’emergenza coronavirus. Dentro a questo piccolo locale, dato a Gordini in concessione gratuita dal comune, rimangono le decine e decine di frasi attaccate alle pareti. In attesa di essere ripassate nuovamente dagli atleti. Sono citazioni di scrittori famosi, molto più spesso autografe del maestro. “Cose che mi vengono dal cuore, ma siccome poi ho paura di dimenticarle, le fisso al muro”. Nella sua palestra non si paga alcuna iscrizione, tutti possono bussare al civico 88 di via Chiavica Romea e chiedere di allenarsi. “Questo è uno sport bello e difficile – racconta Gordini – che ha sempre pescato atleti nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 aprile 2020) Alla porta è stato messo un lucchetto bello grosso, il riscaldamento spento già da settimane. Ladi Ravenna, gestita da Bartolomeo, è chiusale altre in città e in tutto il Paese per l’emergenza coronavirus. Dentro a questo piccolo locale, dato ain concessione gratuita dal comune, rimangono le decine e decine di frasi attaccate alle pareti. In attesa di essere ripassate nuovamente dagli atleti. Sono citazioni di scrittori famosi, molto più spesso autografe del. “Cose che mi vengono dal cuore, ma sicpoi ho paura di dimenticarle, le fisso al muro”. Nella suanon si paga alcuna iscrizione, tutti possono bussare al civico 88 di via Chiavica Romea e chiedere di allenarsi. “Questo è uno sport bello e difficile – racconta– che ha sempre pescato atleti nel ...

pakocautiero : @pelopippo @argolucio Ecco il fatto è questo Pippo, lui non ha problemi di arteriosclerosi, lui è stato sempre così… - psymonic : Una delle riflessioni più forti ed importanti sulla #ripartenza ed il post #pandemia fatta da un grande pensatore (… - ElisabettaGrim6 : RT @EledeNardis: Tutti invitati oggi alle 14 su @rid_968_fm per nuova puntata di #Miercurì. Parleremo di povertà minorili e case popolari i… - EledeNardis : Tutti invitati oggi alle 14 su @rid_968_fm per nuova puntata di #Miercurì. Parleremo di povertà minorili e case pop… - Gio_Caian : @makkox @fandango1810 Il maestro Tony Tammaro, sensei della nobile arte del 'cane abbascio' ben prima dei dilettant… -