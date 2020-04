Covid-19, il bollettino del San Pio: c’è un nuovo positivo nel Sannio (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Azienda Ospedaliera “San Pio” ha processato in data odierna 88 tamponi, dei quali 12 risultati positivi. Dei dodici positivi, solo 1 rappresenta un nuovo caso, relativo a soggetto residente nella provincia di Benevento, mentre gli altri 11 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo Covid-19, il bollettino del San Pio: c’è un nuovo positivo nel Sannio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 - a Napoli 14 nuovi casi ma nessun decesso : il bollettino

Bollettino COVID-19 contagi Puglia del 22 aprile ancora incomprensibile - sono 108 i contagiati ma per la regione non tutti di oggi

Covid-19 - bollettino Regione Puglia 20 aprile 2020 numero di positivi errato - i dati non coincidono (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Azienda Ospedaliera “San Pio” ha processato in data odierna 88 tamponi, dei quali 12 risultati positivi. Dei dodici positivi, solo 1 rappresenta uncaso, relativo a soggetto residente nella provincia di Benevento, mentre gli altri 11 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo-19, ildel San Pio: c’è unnelproviene da Anteprima24.it.

micheleemiliano : Questa è la curva dei contagi in #Puglia dall’inizio dell’epidemia a oggi. Il grafico mostra che in questo momento… - fanpage : Il bollettino di oggi #23aprile #Covid_19 - Italia24h : #23aprile BOLLETTINO 23 APRILE #coronavirus Clicca qui per conoscere la ripartizione per provincia dei contagiati… - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus: i dati ufficiali del @DPCgov al #23aprile - #Coronavirusitalia #CoVid19 #CoVid_19… - occhio_notizie : Il Bollettino di oggi, 23 aprile ?? -