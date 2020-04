Covid-19, Hera e Caritas insieme per donare equivalente di 25mila pasti (Di giovedì 23 aprile 2020) BOLOGNA (ITALPRESS) – Una donazione alla Caritas Italiana per ogni cliente che richiede l’invio elettronico della bolletta, per fornire l’equivalente di 25 mila pasti a chi ne ha bisogno. E’ questa la nuova iniziativa di solidarieta’ messa in campo dal Gruppo Hera che si aggiunge alle numerose altre gia’ realizzate, anche in questo periodo di emergenza Coronavirus, a sostegno di famiglie e aziende del territorio che si trovano in difficolta’ a gestire i pagamenti delle bollette relative ai servizi forniti dalla multiutility.Fino al 31 maggio, per ciascun cliente – domestico o business – che attiva l’invio elettronico della bolletta, il Gruppo Hera donera’ 2 euro a favore della Caritas Italiana. La multiutility in questo modo stima di raccogliere fondi per coprire l’erogazione di circa 25 mila pasti da destinare ... Leggi su ildenaro Covid-19 - Cristiano Ronaldo con la maschera italiana : “Restiamo uniti”

Orfini insiste sulla patrimoniale mascherata - cade dalle nuvole e sbugiarda i dem : Covid Tax? Il Pd sapeva…

La Regione Sardegna pagherà i posti letto nelle cliniche diventate Covid hospital (Di giovedì 23 aprile 2020) BOLOGNA (ITALPRESS) – Una donazione allaItaliana per ogni cliente che richiede l’invio elettronico della bolletta, per fornire l’di 25 milaa chi ne ha bisogno. E’ questa la nuova iniziativa di solidarieta’ messa in campo dal Gruppoche si aggiunge alle numerose altre gia’ realizzate, anche in questo periodo di emergenza Coronavirus, a sostegno di famiglie e aziende del territorio che si trovano in difficolta’ a gestire i pagamenti delle bollette relative ai servizi forniti dalla multiutility.Fino al 31 maggio, per ciascun cliente – domestico o business – che attiva l’invio elettronico della bolletta, il Gruppodonera’ 2 euro a favore dellaItaliana. La multiutility in questo modo stima di raccogliere fondi per coprire l’erogazione di circa 25 milada destinare ...

palermo24h : Covid-19, Hera e Caritas insieme per donare equivalente di 25mila pasti - nestquotidiano : Covid-19, Hera e Caritas insieme per donare equivalente di 25mila pasti - ZerounoTv : Covid-19, Hera e Caritas insieme per donare equivalente di 25mila pasti - recyclind : ?? #Hera svolgerà una serie di analisi sulle #acque fognarie dalle quali ricavare dati sula concentrazione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Hera Covid-19, Hera e Caritas insieme per donare equivalente di 25mila pasti La Voce di Mantova 20 Preghiere Da Pregare Durante Questa Pandemia

Nei giorni scorsi, mentre COVID-19 è stato dichiarato una pandemia globale e alcuni ... Interested in helping us improve the quality and quantity? Share your feedback here.

Covid-19, Hera e Caritas insieme per donare equivalente di 25mila pasti

E’ questa la nuova iniziativa di solidarieta’ messa in campo dal Gruppo Hera che si aggiunge alle numerose altre gia’ realizzate, anche in questo periodo di emergenza Coronavirus, a sostegno di ...

Nei giorni scorsi, mentre COVID-19 è stato dichiarato una pandemia globale e alcuni ... Interested in helping us improve the quality and quantity? Share your feedback here.E’ questa la nuova iniziativa di solidarieta’ messa in campo dal Gruppo Hera che si aggiunge alle numerose altre gia’ realizzate, anche in questo periodo di emergenza Coronavirus, a sostegno di ...