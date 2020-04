Covid-19, collassa l’economia dell’Eurozona. Minimo storico per PMI tedesco e francese (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Dalla lettura dei dati previsionali PMI, come conseguenza delle misure attuate per contenere la diffusione del coronavirus, l’economia dell’Eurozona di aprile ha subito la peggiore contrazione dell’attività e dell’occupazione mai registrata. La stima flash PMI, l’economia dell’Eurozona di aprile è precipitata ai minimi storici di 13,5 punti, superando il record Minimo di marzo di 29,7 e indicando la maggiore contrazione mensile della produzione finora registrata nel corso degli oltre venti anni di raccolta dati. Per fare un confronto, la lettura minore cui abbiamo assistito durante la crisi finanziaria globale di febbraio 2009 è stata di 36,2 punti. Ampiamente citata ragione di questo deterioramento è stata la pandemia da Covid-19, visto peraltro l’intensificarsi degli sforzi per contenere la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Dalla lettura dei dati previsionali PMI, come conseguenza delle misure attuate per contenere la diffusione del coronavirus, l’economia dell’Eurozona di aprile ha subito la peggiore contrazione dell’attività e dell’occupazione mai registrata. La stima flash PMI, l’economia dell’Eurozona di aprile è precipitata ai minimi storici di 13,5 punti, superando il recorddi marzo di 29,7 e indicando la maggiore contrazione mensile della produzione finora registrata nel corso degli oltre venti anni di raccolta dati. Per fare un confronto, la lettura minore cui abbiamo assistito durante la crisi finanziaria globale di febbraio 2009 è stata di 36,2 punti. Ampiamente citata ragione di questo deterioramento è stata la pandemia da-19, visto peraltro l’intensificarsi degli sforzi per contenere la ...

(Teleborsa) - Dalla lettura dei dati previsionali PMI, come conseguenza delle misure attuate per contenere la diffusione del coronavirus, l’economia dell’Eurozona di aprile ha subito la peggiore ...

Covid-19: discontinuità e conseguenze imprevedibili Il Covid-19 ci ha catapultati ... Offrire le proprie competenze per creare una nuova Italia che non lasci più nessuno indietro. Per non collassare ...

