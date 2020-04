Covid-19, a Napoli 14 nuovi casi ma nessun decesso: il bollettino (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arriva il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per la città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, giovedì 23 aprile. Salgono a 874 i positivi, con 14 nuovi casi. Non si registrano deceduti che sono fermi a 54 mentre i ricoverati sono 160, di cui 13 in terapia intensiva. I guariti, invece sono 219. Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall’ASL Napoli 1 Centro. Ricordiamo che i clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. L'articolo Covid-19, a Napoli 14 nuovi casi ma ... Leggi su anteprima24 All’ospedale di Pozzuoli una “leggerezza” è costata 2 morti e 50 contagi : il focolaio Covid che fa tremare Napoli. Ma De Luca minimizza

