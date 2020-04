Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 23 aprile (Di giovedì 23 aprile 2020) Nella giornata di oggi la Protezione Civile ha fornito l’aggiornamento sui numeri coronavirus 23 aprile tramite conferenza stampa, come annunciato la settimana scorsa. L’appuntamento non è più quotidiano ma limitato alle giornate di lunedì e giovedì, con i numeri coronavirus annunciati tramite comunicato stampa e post social della protezione nelle altre giornate. I dati coronavirus della giornata di oggi segnano un numero totale di attualmente positivi pari a 106.848; i nuovi casi di coronavirus nella giornata di oggi sono pari a … e le vittime ammontano a 464 persone. Quest’ultimo dato porta il totale delle persone decedute a 25.549. I dimessi/guariti nella giornata di oggi sono 3033, dato che porta il numero totale a 57.576. I nuovi casi di coronavirus della giornata di oggi sono pari a 2.646. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 23 aprile prima e seconda serata

Stasera in TV | Cosa c’è oggi - giovedì 23 aprile 2020

