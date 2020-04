Coronavirus, Viminale: ieri oltre 360mila controlli e quasi 6mila sanzioni (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Viminale rende noto che nella giornata di ieri sono stati eseguiti oltre 360mila controlli e quasi 6mila sanzioni, nell’ambito del monitoraggio eseguito dalle forze dell’ordine sul rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. In particolare sono state 245.580 le persone e 107.020 le attività commerciali sottoposte a controllo, e 5.706 le persone e 168 i titolari di attività sanzionati. Quanto alle denunce, a 32 cittadini sono state contestate false dichiarazioni e a 13 positivi al Coronavirus la violazione della quarantena. Per 15 attività è stata disposta la chiusura e per 47 la sospensione temporanea.L'articolo Coronavirus, Viminale: ieri oltre 360mila controlli e quasi 6mila sanzioni Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ultime notizie – Il governo valuta le linee guida sulle riaperture dopo il 4 maggio. Morti nelle Rsa : indagine su 22 strutture. Viminale verso regolarizzazione lavoratori in nero

Coronavirus - Viminale : ieri oltre 360mila controlli e 6mila sanzioni

Coronavirus : Fratoianni - ‘Viminale fermi squallidi neofascisti’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Ilrende noto che nella giornata disono stati eseguiti, nell’ambito del monitoraggio eseguito dalle forze dell’ordine sul rispetto delle misure di contenimento del. In particolare sono state 245.580 le persone e 107.020 le attività commerciali sottoposte a controllo, e 5.706 le persone e 168 i titolari di attività sanzionati. Quanto alle denunce, a 32 cittadini sono state contestate false dichiarazioni e a 13 positivi alla violazione della quarantena. Per 15 attività è stata disposta la chiusura e per 47 la sospensione temporanea.L'articoloMeteo Web.

Viminale : Tamponi #Coronavirus da falsi funzionari #ASL, frodi on line, #fakenews: truffe che speculano su #Covid19, spesso a… - Viminale : Altre 390mila mascherine chirurgiche sequestrate nell'ultima settimana. Non si fermano i controlli delle… - Viminale : Acquisto online di mascherine chirurgiche: attenti alle truffe! Falsa vendita su un sito di e-commerce sventata dal… - BreakingItalyNe : RT @RaiNews: #Coronavirus, #Viminale: quasi 6mila sanzioni. 32 denunce, 13 per violazione quarantena - RaiNews : #Coronavirus, #Viminale: quasi 6mila sanzioni. 32 denunce, 13 per violazione quarantena -