Coronavirus, Veneto pronto a riaprire scuole e centri estivi (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (askanews) - Il Veneto è pronto ad affrontare la fase 2 con le aperture delle attività. I dati confortano, anche se non bisogna abbassare la guardia. Parola del governatore Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa giornaliera. "Io penso che i dati del Veneto ci dimostrino che siamo in grado di affrontare un'apertura dal punto di vista clinico e sanitario che ci siamo dati. Inoltre va ricordato il rispetto delle regole che hanno dimostrato i nostri cittadini e la storia sanitaria che abbiamo da 15 giorni, senza chiusura totale, durante i quali abbiamo tutte le curve in discesa". "Ricordo inoltre che oggi, in Veneto, abbiamo aperte almeno il 40% delle imprese - ha sottolineato Zaia -. Questo non vuol dire che si debba abbassare la guardia e che il virus non ci sia, ma che con gli accorgimenti, come la mascherina, ci si può mettere in sicurezza".Zaia ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus in Veneto - Zaia : «I dati dicono che siamo in grado di affrontare l’apertura»

