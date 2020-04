Coronavirus: “Vaccino svizzero pronto per ottobre”. Dosi per milioni di persone (Di giovedì 23 aprile 2020) C’è anche la Svizzera nella corsa al vaccino anti-Covid-19. Un team di ricercatori dell’università di Berna spera di essere il primo a produrlo. E la popolazione elvetica potrebbe essere vaccinata già a partire da ottobre, ritengono gli scienziati. Lo riferisce Swissinfo.ch. “La possibilità di successo è realistica”, ha affermato Martin Bachmann, professore di immunologia dell’università di Berna nel corso di una conferenza online con l’associazione della stampa delle Nazioni Unite. “La Svizzera ha una tradizione di pragmatismo ed è pronta a trovare un compromesso se serve a ottenere più in fretta un vaccino”. Bachmann, che è anche professore di vaccinologia all’istituto Jenner dell’università di Oxford, ha affermato che l’accelerazione rispetto ai ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - Brusaferro : “Vaccino entro il 2020 - dimenticate le strade affollate”

Coronavirus Uk 115mila casi - 15mila morti/ Imperial College “Vaccino? Non è detto...”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. 3.153 contagiati oggi - 566 vittime in Italia. Rezza : “Vaccino allo studio a Pomezia è un candidato promettente” (Di giovedì 23 aprile 2020) C’è anche la Svizzera nella corsa al vaccino anti-Covid-19. Un team di ricercatori dell’università di Berna spera di essere il primo a produrlo. E la popolazione elvetica potrebbe essere vaccinata già a partire da ottobre, ritengono gli scienziati. Lo riferisce Swissinfo.ch. “La possibilità di successo è realistica”, ha affermato Martin Bachmann, professore di immunologia dell’università di Berna nel corso di una conferenza online con l’associazione della stampa delle Nazioni Unite. “La Svizzera ha una tradizione di pragmatismo ed è pronta a trovare un compromesso se serve a ottenere più in fretta un vaccino”. Bachmann, che è anche professore di vaccinologia all’istituto Jenner dell’università di Oxford, ha affermato che l’accelerazione rispetto ai ...

Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT : 'Distanze e mascherine finché non c'è il vaccino' #coronavirus #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, immunologi svizzeri annunciano un vaccino pronto per ottobre #coronavirus - PierStolfo : RT @PatriziaRametta: LO DICE LO STUDIO DEL PENTAGONO NON UNO QUALUNQUE IL VACCINO ANTINFLUENZALE AUMENTA IL RISCHIO COVID DEL 36 %. Pentag… - SimoneMattei9 : RT @udogumpel: Primi test clinici congiunti per un vaccino anti #Coronavirus in #Germania e #USA: La BioNTech SE (BNTX) e Pfizer Inc. (PFE)… -