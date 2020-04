Coronavirus, uno studio ‘troppo drammatico’ è stato secretato per evitare il panico. Sicuri che sia così? (Di giovedì 23 aprile 2020) Il direttore generale del Ministero della Salute, Andrea Urbani, ha riferito al Corriere della Sera dell’esistenza di uno studio epidemiologico italiano sul Covid-19 che “contiene tre scenari per l’Italia, uno dei quali troppo drammatico per essere divulgato senza scatenare il panico tra i cittadini. Per questo il piano è stato secretato“. Questa affermazione, se vera, è a mio parere molto grave. In primo luogo nascondere l’informazione ai cittadini, anche a fin di bene, sa di totalitarismo. In secondo luogo, anziché controllare il panico, la mancanza di informazione lo ha aumentato. In Inghilterra, dove di democrazia evidentemente si ha una tradizione più solida della nostra, sono stati resi accessibili alla popolazione vari studi epidemiologici, anche abbastanza drammatici. Di fronte alle candide ammissioni del Ministero della ... Leggi su ilfattoquotidiano Nettuno ripetuto il test sulla donna positiva due volte al coronavirus : il risultato è negativo

Coronavirus - i geriatri di Melegnano : “Per un mese nessuno ha parlato di Rsa - ora lo fanno tutti - bisognava pensarci prima”

Coronavirus - Somma Vesuviana : 12 contagi nella Rsa. Tutti ricoverati al Covid Hospital - nessuno grave (Di giovedì 23 aprile 2020) Il direttore generale del Ministero della Salute, Andrea Urbani, ha riferito al Corriere della Sera dell’esistenza di unoepidemiologico italiano sul Covid-19 che “contiene tre scenari per l’Italia, uno dei quali troppo drammatico per essere divulgato senza scatenare iltra i cittadini. Per questo il piano è“. Questa affermazione, se vera, è a mio parere molto grave. In primo luogo nascondere l’informazione ai cittadini, anche a fin di bene, sa di totalitarismo. In secondo luogo, anziché controllare il, la mancanza di informazione lo ha aumentato. In Inghilterra, dove di democrazia evidentemente si ha una tradizione più solida della nostra, sono stati resi accessibili alla popolazione vari studi epidemiologici, anche abbastanza drammatici. Di fronte alle candide ammissioni del Ministero della ...

NicolaPorro : “Ci hanno chiusi in casa, ma non hanno fatto nulla, non hanno uno straccio di idea, di strategia.” Le “chiacchiere… - sole24ore : Aerei e coronavirus, uno «scudo» di plastica per separare i passeggeri - Corriere : ?? Coronavirus, i divieti di spostamento saranno allentati nella «fase 2», ma per contenere il contagio in casi part… - Quasimezzogiorn : #Coronavirus, muore 1 persona su 4 ricoverata in #terapiaintensiva: lo dice uno #studio - bnotizie : Coronavirus, aria condizionata nel mirino: secondo uno studio cinese favorisce il contagio -