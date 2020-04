Coronavirus: turismo in ginocchio, “più danni dell’attentato alle Torri gemelle” (Di giovedì 23 aprile 2020) “Con la pandemia il turismo non ha solo rallentato. Si è proprio fermato. E fatica a vedere la luce in fondo al tunnel“. “Se prendessimo come riferimento l’11 settembre – spartiacque tra l’industria turistica del prima e del dopo – l’impatto del Coronavirus è di gran lunga maggiore. Basti pensare che l’attentato alle Twin Towers fece crollare il turismo del 50% negli Usae dell’11% nel mondo. Mentre il Covid-19 ha sancito, in poche settimane, il crollo totale del turismo. E lasciando una prospettiva di totale incertezza per i mesi ed anni a venire“. E’ il grido d’allarme lanciato, in una intervista all’Adnkronos, da Dario Ferrante, tour operator siciliano e tra i maggiori conoscitori del turismo internazionale. Proprio ieri sera, il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : tour operator - ‘turismo in ginocchio - più danni dell’attentato Torri gemelle’ (2)

