Coronavirus, tre calciatori bloccati all’aeroporto: “dormiamo per terra” [NOMI e DETTAGLI] (Di giovedì 23 aprile 2020) Una storia incredibile sul mondo del calcio ai tempi del Coronavirus. Tre calciatori argentini sono rimasti bloccati in aeroporto senza possibilità di raggiungere il proprio Paese: succede in Germania (a Francoforte) ed i calciatori sono Leonardo Gil (Al-Ittihad), Sergio Vittor (Damac) e Cristian Guanca (Al-Shabab), protagonisti nel campionato dell’Arabia Saudita. Il viaggio è iniziato venerdì, ma arrivati in terra tedesca sono stati fermati e non hanno avuto l’ok per raggiungere l’Argentina. “Abbiamo bussato a tutte le porte. E’ una vergogna, ci sono aerei che partono vuoti per recuperare gli stranieri a Buenos Aires e non capiamo perché il nostro governo, come argentini, non ci lasci tornare” ha detto Gil al quotidiano Bild. Con Guanca invece ci sono anche moglie, due figlie e la madre di 56 anni. “Lei ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Limpatto della pandemia sui conti di Renault - Volkswagen - Daimler e altre big

Seconda ondata Coronavirus/ Allarme a Pechino - chiuse tutte le palestre

Coronavirus - “ecco cosa succederà a 6 palestre su 10”. La possibile data di riapertura (Di giovedì 23 aprile 2020) Una storia incredibile sul mondo del calcio ai tempi del. Treargentini sono rimastiin aeroporto senza possibilità di raggiungere il proprio Paese: succede in Germania (a Francoforte) ed isono Leonardo Gil (Al-Ittihad), Sergio Vittor (Damac) e Cristian Guanca (Al-Shabab), protagonisti nel campionato dell’Arabia Saudita. Il viaggio è iniziato venerdì, ma arrivati in terra tedesca sono stati fermati e non hanno avuto l’ok per raggiungere l’Argentina. “Abbiamo bussato a tutte le porte. E’ una vergogna, ci sono aerei che partono vuoti per recuperare gli stranieri a Buenos Aires e non capiamo perché il nostro governo, come argentini, non ci lasci tornare” ha detto Gil al quotidiano Bild. Con Guanca invece ci sono anche moglie, due figlie e la madre di 56 anni. “Lei ...

Agenzia_Ansa : Le tre fedi monoteiste, ebraismo, cristianesimo ed islam, contro il #coronavirus in una preghiera comune a… - TgLa7 : #Coronavirus: nato consorzio europeo su #vaccino da tre aziende, una è italiana, unite per accelerare la ricerca - LaStampa : Un uomo di 37 anni di Bosconero è morto per problemi ai polmoni: trattato come caso Covid-19, si sospetta un tumore… - DreamBlog : Emergenza Cornavirus: due crocieristi italiani su tre pronti a ripartire in crociera già nel 2020.… - sabrinasanti2 : RT @ToscanaBXL: #coronavirus .@redazioneTPT ha creato un portale dedicato alle azioni da mettere in campo per il rilancio del #Turismo rivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tre Coronavirus, tre positivi in carcere a Saluzzo La Stampa Covid-19, dalle Unità Speciali di Continuità Assistenziale 251 visite in un mese

251 visite domiciliari a pazienti Covid-19 positivi o sospetti positivi. A comunicarlo è l’Azienda Usl, che rende il Bilancio delle tre Unità composte da un medico e da un infermiere, e con base ...

Coronavirus in Campania, il 12% delle famiglie ha perso metà reddito

La ricerca ha infine voluto indagare quali fossero, tra i principali interventi introdotti dal Governo per fronteggiare l’emergenza, quelli ritenuti più utili; alla domanda “indichi i tre interventi ...

251 visite domiciliari a pazienti Covid-19 positivi o sospetti positivi. A comunicarlo è l’Azienda Usl, che rende il Bilancio delle tre Unità composte da un medico e da un infermiere, e con base ...La ricerca ha infine voluto indagare quali fossero, tra i principali interventi introdotti dal Governo per fronteggiare l’emergenza, quelli ritenuti più utili; alla domanda “indichi i tre interventi ...