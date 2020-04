Coronavirus | tampone negativo anche se ha il virus | muore e infetta tutto il reparto

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 23 aprile 2020) Un uomo è morto dinellʼospedale di Lavagna (Genova), nonostante il suofosse stato. Appunto per il risultato delera stato ricoverato in unno Covid ma, dopo il decesso si è scoperto che in realtà aveva ile così hato otto persone ricoverate nel suo stessoe quattro sanitari. Era stato ricoverato per una polmonite bilaterale ma era risultatoal. Dopo la sia morte , a seguito di altri accertamenti si è acceratta la sua positività al. L’uomo 41enne era originario di Canosa in Puglia ma viveva a Chiavari ed era praticamente immobilizzato a causa di un ictus che lo aveva colpito diversi anni prima.