Coronavirus: si dorme meno e si mangia di più, stress da isolamento, depressione e tendenza a ingrassare (Di giovedì 23 aprile 2020) E’ quanto emerge da una ricerca dell’Osservatorio Poul Pharma, azienda farmaceutica italiana. Di seguito la ricerca pubblicata dal sito Comunicati-Stampa.net sul quale può essere esaminato integralmente l’articolo. La ricerca, si legge nell’articolo, “ha coinvolto 890 soggetti intervistati, sia uomini sia donne, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, su tutto il territorio nazionale per valutare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sul sonno”. eu.za, Admin Webzeta Notes Leggi su webzetanotes Coronavirus : si dorme meno e si mangia di più - stress da isolamento - depressione e tendenza a ingrassare

Coronavirus : si dorme meno e si mangia di più - stress da isolamento - depressione e tendenza a ingrassare.

Coronavirus - “40% italiani è ingrassato e 30% dorme peggio” (Di giovedì 23 aprile 2020) E’ quanto emerge da una ricerca dell’Osservatorio Poul Pharma, azienda farmaceutica italiana. Di seguito la ricerca pubblicata dal sito Comunicati-Stampa.net sul quale può essere esaminato integralmente l’articolo. La ricerca, si legge nell’articolo, “ha coinvolto 890 soggetti intervistati, sia uomini sia donne, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, su tutto il territorio nazionale per valutare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sul sonno”. eu.za, Admin Webzeta Notes

Tp24it : Coronavirus: in quarantena, stress, si mangia tanto, si dorme poco e si fa poca attività fisica… - trapani24h : Coronavirus: in quarantena, stress, si mangia tanto, si dorme poco e si fa poca attività fisica… - trapani24h : Coronavirus: in quarantena, stress, si mangia tanto, di dorme poco e si fa poca attività fisica… - Elio_Caldora : #conte #contebugiardo #CONTEDIMETTITI #conferenzastampa #Fase2 #Fase3 #Giuseppi IL DITTATORE DEL LIBERO STATO DI BA… - palermo24h : Coronavirus: in quarantena, stress, si mangia tanto, di dorme poco e si fa poca attività fisica -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dorme Coronavirus e insonnia: i rimedi naturali per dormire VicenzaToday Tutti in casa per il coronavirus? A Legnano un intero condominio fa ginnastica assieme sui balconi

L'idea è venuto a uno dei condomini e a una sua vicina, istruttrice di fitness: due volte a settimana lezione pomeridiana di risveglio muscolare.

Mia madre nata nel 1918 e la vita che ricomincia sempre e da capo

Quand’era piccola le raccontavano della Prima guerra mondiale e della «spagnola», non immaginava che si sarebbe trovata a vivere, ventenne a Napoli, anni duri come quelli. Nel 2018 è nata la sua nipot ...

L'idea è venuto a uno dei condomini e a una sua vicina, istruttrice di fitness: due volte a settimana lezione pomeridiana di risveglio muscolare.Quand’era piccola le raccontavano della Prima guerra mondiale e della «spagnola», non immaginava che si sarebbe trovata a vivere, ventenne a Napoli, anni duri come quelli. Nel 2018 è nata la sua nipot ...