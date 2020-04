Coronavirus | si dorme meno e si mangia di più | stress da isolamento | depressione e

PiazzapulitaLA7 : 22 milioni di richieste di disoccupazione. Il #coronavirus si abbatte sugli USA. Stasera vi porteremo anche a… - paoloigna1 : Le vittime di una città che non dorme mai e che hanno continuato a lavorare senza garanzie e protezioni. Ora si cer… - RegalinoV : Giornata Mondiale della Terra 2020: 10 cose da sapere Milano bloccata dal lockdown da oltre un mese, con il coronav… - fmarilu11 : RT @Gabriel12349955: Fuori dal coro: un servizio denuncia l’occupazione da parte di zingari di un alloggio di un signore ricoverato per cor… - salutedomani : Coronavirus, meno attivita' fisica e si mangia troppo. Ingrassa il 40% e dorme male il 30% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dorme

La Stampa

Giuseppe De Rita, presidente del Censis, fa il ritratto dell’Italia del Coronavirus e non è un bel ritratto ... Avevo tredici anni e certe notti per la fame non riuscivo a dormire. Guardavo il ...Condizioni che non la diffusione del Covid-19 si sono, se possibile, ancor più aggravate ... Nei campi profughi il rischio contagio è poi alto: «Si dorme in tende affollate, difficilmente si riesce a ...