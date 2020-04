Coronavirus | scende ancora il numero di positivi | siamo al 2% sui tamponi effettuati

DPCgov : #Coronavirus Scende numero ricoverati con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva ??Totale positivi: 107.699 ??… - RaiNews : #COVID19, ancora quasi 4mila nuovi contagi. I morti sono 525. Terapia intensiva, per prima volta da 20 marzo si sce… - TgLa7 : La curva non scende ancora a sufficienza. E' il #Piemonte la zona che preoccupa di più #coronavirus - AProciv : RT @DPCgov: #Coronavirus Scende numero ricoverati con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva ??Totale positivi: 107.699 ??Dimessi e gu… - PCTurriaco : RT @DPCgov: #Coronavirus Scende numero ricoverati con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva ??Totale positivi: 107.699 ??Dimessi e gu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scende Coronavirus, scende da tre giorni il numero dei malati. Riapertura, ipotesi 11 maggio i negozi e 18 i ristoranti Tp24 Quiliano, le iniziative in occasione della ricorrenza del 25 Aprile

L’emergenza Coronavirus cambia anche il modo di festeggiare la ricorrenza del 25 aprile ... Alle ore 15.00, a cura delle sezioni Anpi, “Il paese intero canti “Bella Ciao" c'è bisogno di speranza ed ...

Coronavirus, analisi dati del 22 aprile: meno morti, record guariti. Nuovi casi non calano

Roma , 23 aprile 2020 _ Dal fronte coronavirus il miglioramento è lieve ma costante ... Va un pò meglio dei giorni scorsi Asti (1.255) che scende da +6,1% al +3,5%. Peggiora il Veneto (16.738) da +1,7 ...

L’emergenza Coronavirus cambia anche il modo di festeggiare la ricorrenza del 25 aprile ... Alle ore 15.00, a cura delle sezioni Anpi, “Il paese intero canti “Bella Ciao" c'è bisogno di speranza ed ...Roma , 23 aprile 2020 _ Dal fronte coronavirus il miglioramento è lieve ma costante ... Va un pò meglio dei giorni scorsi Asti (1.255) che scende da +6,1% al +3,5%. Peggiora il Veneto (16.738) da +1,7 ...