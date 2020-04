Coronavirus Sampdoria Ufficiale | guariti Gabbiadini e compagni | tamponi negativi

SkySport : Coronavirus, Sampdoria: tutti guariti, i tamponi sono negativi - DaniMoni72 : RT @rep_genova: Coronavirus, guariti tutti i giocatori della Sampdoria [aggiornamento delle 17:52] - roma_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Sampdoria: tutti negativi i calciatori che avevano contratto il COVID - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Sampdoria: tutti negativi i calciatori che avevano contratto il COVID - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: Sampdoria, buone notizie: guariti i tesserati colpiti dal coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sampdoria

Corriere dello Sport

23.04 17:23 - NM LIVE - Andrea Carnevale: “Sarebbe bello tornare subito in campo ma non ci sono ancora le condizioni, Gattuso mi ricorda Bianchi, Mertens e Callejon? Io resterei a Napoli” 23.04 17:18 ...17.34 I tre calciatori del Chelsea Antonio Rudiger, Olivier Giroud e Callum Hudson-Odoi, insieme al centrocampista dell'Arsenal Mesut Ozil, hanno donato circa 5.000 euro a testa per l'acquisto di ...