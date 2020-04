Coronavirus | Salvini | ‘con riapertura riprendere anche pesca ricreativa e sportiva’

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – ‘Chiediamo al governo di riaprire lae sportiva: è un’attività che può essere svolta con buonsenso e nel totale rispetto delle prescrizioni sanitarie, che coinvolge più di due milioni di appassionati con un indotto di decine di migliaia di posti di lavoro. Sarebbe un segnale di attenzione per tantissimi appassionati, commercianti e lavoratori, che possonore a distanza e in sicurezza”. Lo dice il leader della Lega Matteo.L'articolo, ‘cone sportiva’ CalcioWeb.

Non bastano l'emergenza coronavirus, le polemiche in Europa soprattutto con Germania e Olanda e una ... in un revival del "fu governo gialloverde" a trazione Conte-Salvini-Di Maio. A soccorrere il PD ...