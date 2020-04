Coronavirus: Salvini, ‘con riapertura riprendere anche pesca ricreativa e sportiva’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Chiediamo al governo di riaprire la pesca ricreativa e sportiva: è un’attività che può essere svolta con buonsenso e nel totale rispetto delle prescrizioni sanitarie, che coinvolge più di due milioni di appassionati con un indotto di decine di migliaia di posti di lavoro. Sarebbe un segnale di attenzione per tantissimi appassionati, commercianti e lavoratori, che possono pescare a distanza e in sicurezza”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo Coronavirus: Salvini, ‘con riapertura riprendere anche pesca ricreativa e sportiva’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Salvini - ‘con riapertura riprendere anche pesca ricreativa e sportiva’

Coronavirus - Salvini “Lavoriamo a un piano di ricostruzione nazionale”

