Coronavirus | Sala | ' nessuna fretta a riaprire Milano se non ci sono condizioni'

(Di giovedì 23 aprile 2020), 23 apr. (Adnkronos) - "Penso di aver commesso un errore all'inizio e di averlo confessato. All'inizio abbiamo pensato che si potesse andare avanti con una certa tranquillità. Non posso che dire di aver sbagliato e reagisco non volendo più sbagliare. Per questo sulla ripartenza voglio fare un buon lavoro e non voglio portare in maniera afta la città a riaprirsi se non cile". Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, nell'intervista di Corrado Formigli a Piazza Pulita in onda questa sera su La7. "Sento voglia e volontà delle aziende e dei cittadini di ripartire, ma sento anche molta cautela e un po' di paura ancora. Non so se ci sarà una fase 1 e una fase 2 e fino a che non arriva un vaccino dovremo lavorare per correzioni, per stop and go e credo che la prudenza debba prevalere", ha aggiunto.