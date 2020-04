Coronavirus, Sala a Fontana: “Chiedo chiarezza sui dati di Milano. Numeri ufficiali dicono 7mila contagi, gli scienziati tra 150mila e 300mila” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video sui social ha chiesto al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di “avere maggiore chiarezza” sui dati dei contagi da Coronavirus Milano. “C’è una grande incertezza sui contagi. Sono anche un po’ in imbarazzo perché io ho dei dati e vedo che da inizio pandemia la progressione dei contagi è 7216, poi ho gli scienziati che mi dicono altri Numeri. – ha detto Sala – Faccio l’esempio del professore Carlo La Vecchia in un’intervista di oggi in cui dice che a Milano i contagiati sono tra i 150 mila e i 300 mila. Quindi noi dibattiamo di un numero che sono quei 7 mila e la scienza che ci dice fino a 300 mila. Capite l’incertezza e l’imbarazzo”. Per questo “sto chiedendo al presidente Fontana di avere maggiore chiarezza su questi ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Sala : “Politica viva di realtà - non di talk show”

