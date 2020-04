Coronavirus | riceve una mail dal comune di Perugia per dei buoni spesa mai richiesti

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 aprile 2020)unadaldiper deimaiunadaldi, con tanto di dati sensibili in bella vista, in cui viene informato che la sua richiesta dei, erogati in occasione dell’emergenza, è stata accettata. Peccato che lui non li avesse maie soprattutto che non abiti nemmeno a. La vicenda, che ha dell’incredibile, è accaduta a Emanuele Martinelli, che ha deciso di renderla pubblica, denunciando l’accaduto ai giornali e anche al Garante della Privacy. Come si può vedere nello screenshot della, che pubblichiamo di seguito, Martinelli ha ricevuto unadai Servizi Sociali deldiin cui si legge: “Si comunica che la sua domanda per l’Erogazione deiè stata ammessa al beneficio e che nei ...