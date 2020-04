Coronavirus, Resta: “Riacutizzarsi del contagio? Non facciamoci trovare impreparati” (Di giovedì 23 aprile 2020) “Più di uno studio ipotizza un possibile riacutizzarsi del contagio con l’arrivo dell’autunno. Non possiamo farci trovare impreparati”. E’ stato il presidente della Crui e Retore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, ad avvertirlo, parlando a valle dell’Assemblea della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. “In quest’ottica –ha indicato Resta- dobbiamo sfruttare la crisi anche come un’opportunità per ripensare l’università. Abbiamo bisogno di atenei con meno vincoli, con poche regole chiare. Atenei in cui le procedure amministrative siano adeguate a un futuro dematerializzato e a una didattica diversa”. “Un futuro che è già qui” ha scandito Resta.L'articolo Coronavirus, Resta: “Riacutizzarsi del contagio? Non facciamoci trovare ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il mistero del giornalista scomparso per due mesi : “Sono stato arrestato”

Coronavirus - la scuola resta senza guida : orari e piattaforme online - nulla è stato deciso

Coronavirus - sì alle seconde case ma entro la regione - restano vietati gli spostamenti più lunghi (Di giovedì 23 aprile 2020) “Più di uno studio ipotizza un possibile riacutizzarsi delcon l’arrivo dell’autunno. Non possiamo farciimpreparati”. E’ stato il presidente della Crui e Retore del Politecnico di Milano, Ferruccio, ad avvertirlo, parlando a valle dell’Assemblea della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. “In quest’ottica –ha indicato- dobbiamo sfruttare la crisi anche come un’opportunità per ripensare l’università. Abbiamo bisogno di atenei con meno vincoli, con poche regole chiare. Atenei in cui le procedure amministrative siano adeguate a un futuro dematerializzato e a una didattica diversa”. “Un futuro che è già qui” ha scandito.L'articolo: “Riacutizzarsi del? Non...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, P.a: anche in Fase 2 smart working resta ordinarietà #pubblicaamministrazione - TgLa7 : #coronavirus, P.a: anche in fase 2 smart working resta ordinarietà. Indicazione emersa nel corso incontro Dadone-sindacati - LaStampa : Coronavirus, il virologo Di Perri: “Chi guarisce resta positivo e può essere contagioso per settimane” - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, P.a: anche in Fase 2 smart working resta ordinarietà #pubblicaamministrazione - CretellaRoberta : P.a: anche in fase 2 smart working resta ordinarietà: Documento sulla Fase 2. Mascherine anche se si lavora nella s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Resta Coronavirus, resta basso il rapporto tra nuovi contagi e tamponi fatti. Morte altre 482 persone la Repubblica Come fare la spesa in sicurezza? Le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità

Ecco i consigli per i consumatori: Prima di fare la spesa: “Se hai sintomi compatibili con COVID-19, resta a casa. Prepara una lista della spesa per ottimizzare i tempi all’interno dei negozi. Ricorda ...

La salute mentale nell’emergenza Covid-19: associazioni e sindacati scrivono alla Regione e alle Asl

Così, le prestazioni in forme individuali domiciliari sono rarissime, alcuni Centri hanno addirittura sospeso le attività ambulatoriali limitandosi alle urgenze e ai pazienti non resta che un accesso ...

Ecco i consigli per i consumatori: Prima di fare la spesa: “Se hai sintomi compatibili con COVID-19, resta a casa. Prepara una lista della spesa per ottimizzare i tempi all’interno dei negozi. Ricorda ...Così, le prestazioni in forme individuali domiciliari sono rarissime, alcuni Centri hanno addirittura sospeso le attività ambulatoriali limitandosi alle urgenze e ai pazienti non resta che un accesso ...