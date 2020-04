**Coronavirus: Renzi, ‘strategia ripartenza, diamoci una mossa’** (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Bisogna riaprire. In sicurezza ma riaprire. Il costo economico di questa crisi sarà devastante e ogni settimana che perdiamo ci porta via 10 miliardi di “¬. è vero che la salute viene prima di tutto. Ma è evidente a tutti che l’onda di piena è passata”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “E che, anziché continuare a tenere tutto bloccato, dobbiamo concentrarci sul ripartire. Vigilando attentamente e tenendosi pronti a richiudere le zone rosse al primo accenno di problema. Ma solo le zone rosse, non tutto il Paese. Non riaprire, non indicare una strategia, rischia di accelerare la recessione e magari provocare un downgrade devastante anche sui mercati. Forza, siamo un grande Paese, ma diamoci una mossa”.L'articolo **Coronavirus: Renzi, ‘strategia ripartenza, diamoci ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Renzi - ‘oltre 20mila morti - commissione inchiesta dovere etico’**

**Coronavirus : Renzi - ‘non c’è fase 2 se non si chiarisce tema scuole’**

**Coronavirus : Renzi - ‘Lannutti squallido - mi vergogno per lui e per M5S’** (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Bisogna riaprire. In sicurezza ma riaprire. Il costo economico di questa crisi sarà devastante e ogni settimana che perdiamo ci porta via 10 miliardi di “¬. è vero che la salute viene prima di tutto. Ma è evidente a tutti che l’onda di piena è passata”. Lo scrive Matteonella enews. “E che, anziché continuare a tenere tutto bloccato, dobbiamo concentrarci sul ripartire. Vigilando attentamente e tenendosi pronti a richiudere le zone rosse al primo accenno di problema. Ma solo le zone rosse, non tutto il Paese. Non riaprire, non indicare una strategia, rischia di accelerare la recessione e magari provocare un downgrade devastante anche sui mercati. Forza, siamo un grande Paese, mauna mossa”.L'articolo, ‘strategia...

PiazzapulitaLA7 : Come convivranno gli italiani col coronavirus nei prossimi 12 mesi? Di cosa ha bisogno il nostro Paese per riparti… - af566eae44754db : RT @PiazzapulitaLA7: Come convivranno gli italiani col coronavirus nei prossimi 12 mesi? Di cosa ha bisogno il nostro Paese per ripartire?… - gianluigidellac : RT @PiazzapulitaLA7: Come convivranno gli italiani col coronavirus nei prossimi 12 mesi? Di cosa ha bisogno il nostro Paese per ripartire?… - Renato47Rm : RT @babylonboss: La vera pandemia di cui dobbiamo liberarci dopo il coronavirus, sono #Meloni ,#Salvini e #Renzi, infettano il nostro futur… - CocaiMerlin : RT @opificioprugna: ( Alex Marchesini @alex_marchesini ) #23aprile #Politica #Berlusconi #Prodi #DiMaio #Monti #Renzi #Salvini #GiuseppeCo… -