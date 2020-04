Coronavirus: Renzi, ‘scuole chiuse si approfitti per lavori ristrutturazione’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “A me preoccupa la scuola. Se ne parla poco. Gli esami di maturità e di terza media devono essere fatti in classe e devono essere seri. E se proprio la Azzolina ha deciso che non si rientra in classe, come invece faranno i nostri colleghi europei, almeno che si facciano i lavori di ristrutturazione negli edifici scolastici”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“In questo modo, a settembre i nostri figli avranno sicurezza e le nostre aziende edili qualche lavoro in più. Se metto un miliardo in più sui lavori scolastici, avrò un miliardo in meno da mettere sulla cassa integrazione. è un gioco a somma zero per lo Stato. Inoltre, se metto i soldi sull’edilizia scolastica creo un indotto, salvo posti di lavoro, assicuro sicurezza ai figli. Se metto solo i soldi sulla cassa integrazione, do un ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Renzi - ‘basta criminalizzare sport - torniamo alla ragione’

Coronavirus : Renzi - ‘misure per bambini - non votano ma sono cittadini’

Coronavirus : Renzi - ‘regolarizzare chi lavora nei campi ma anche colf e badanti’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “A me preoccupa la scuola. Se ne parla poco. Gli esami di maturità e di terza media devono essere fatti in classe e devono essere seri. E se proprio la Azzolina ha deciso che non si rientra in classe, come invece faranno i nostri colleghi europei, almeno che si facciano idi ristrutturazione negli edifici scolastici”. Lo scrive Matteonella enews.“In questo modo, a settembre i nostri figli avranno sicurezza e le nostre aziende edili qualche lavoro in più. Se metto un miliardo in più suiscolastici, avrò un miliardo in meno da mettere sulla cassa integrazione. è un gioco a somma zero per lo Stato. Inoltre, se metto i soldi sull’edilizia scolastica creo un indotto, salvo posti di lavoro, assicuro sicurezza ai figli. Se metto solo i soldi sulla cassa integrazione, do un ...

PiazzapulitaLA7 : Come convivranno gli italiani col coronavirus nei prossimi 12 mesi? Di cosa ha bisogno il nostro Paese per riparti… - robertu74 : Immuni, l'app anti-coronavirus: il Fatto: 'Dietro ci sono i figli di Silvio Berlusconi e l'amico di Renzi'.... - TV7Benevento : Coronavirus: Renzi, 'regolarizzare chi lavora nei campi ma anche colf e badanti'... - TV7Benevento : Coronavirus: Renzi, 'basta criminalizzare sport, torniamo alla ragione'... - TV7Benevento : Coronavirus: Renzi, 'misure per bambini, non votano ma sono cittadini'... -