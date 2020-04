Coronavirus: Renzi, ‘regolarizzare chi lavora nei campi ma anche colf e badanti’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Ha ragione Teresa Bellanova. Mancano i lavoratori nei campi e rischiamo di buttare via tante occasioni nel mondo agricolo: giusto immaginare la regolarizzazione di chi lavora nei campi”. Ma io dico che vanno regolarizzati adesso anche colf e badanti”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Ora è il momento giusto per fare questa battaglia di civiltà. E, a chi mi dice: ‘mandiamo a lavorare nei campi chi prende il reddito di cittadinanza’, io dico che con me sfondate una porta aperta. Ma la regolarizzazione è cosa buona e giusta. Sbaglio?”. L'articolo Coronavirus: Renzi, ‘regolarizzare chi lavora nei campi ma anche colf e badanti’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Renzi - ‘basta criminalizzare sport - torniamo alla ragione’

Coronavirus : Renzi - ‘misure per bambini - non votano ma sono cittadini’

Coronavirus : Renzi - ‘scuole chiuse si approfitti per lavori ristrutturazione’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Ha ragione Teresa Bellanova. Mancano itori neie rischiamo di buttare via tante occasioni nel mondo agricolo: giusto immaginare la regolarizzazione di chinei”. Ma io dico che vanno regolarizzati adessoe badanti”. Lo scrive Matteonella enews. “Ora è il momento giusto per fare questa battaglia di civiltà. E, a chi mi dice: ‘mandiamo are neichi prende il reddito di cittadinanza’, io dico che con me sfondate una porta aperta. Ma la regolarizzazione è cosa buona e giusta. Sbaglio?”. L'articolo, ‘regolarizzare chineimae badanti’ CalcioWeb.

PiazzapulitaLA7 : Come convivranno gli italiani col coronavirus nei prossimi 12 mesi? Di cosa ha bisogno il nostro Paese per riparti… - robertu74 : Immuni, l'app anti-coronavirus: il Fatto: 'Dietro ci sono i figli di Silvio Berlusconi e l'amico di Renzi'.... - TV7Benevento : Coronavirus: Renzi, 'regolarizzare chi lavora nei campi ma anche colf e badanti'... - TV7Benevento : Coronavirus: Renzi, 'basta criminalizzare sport, torniamo alla ragione'... - TV7Benevento : Coronavirus: Renzi, 'misure per bambini, non votano ma sono cittadini'... -