Coronavirus, Renzi: “60 milioni di italiani agli arresti domiciliari, ci sono troppe task force e poche strategie” (Di giovedì 23 aprile 2020) Ci sono “60 milioni di italiani agli arresti domiciliari” per le misure adottate dal governo al fine del contenimento dell’epidemia da Coronavirus. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di Piazzapulita, su La7. “Tante cose non hanno funzionato, questa gestione va regolamentata in modo piu’ efficace“, ha aggiunto il leader di Italia viva. “Ho sempre pensato che si dovesse dare un meccanismo molto semplice”, cioe’ dare opportunita’ di ripartenza “a chi rispetta le regole”, a prescindere dal codice Ateco, ha aggiunto. “La situazione e’ molto complicata. Su di noi e’ arrivato uno tsunami che ha fatto 26.500 morti ufficiali, ma sicuramente sono di piu’. E’ stata una carneficina, ma c’e’ anche l’aspetto economico. Quando diciamo che bisogna ripartire e’ ... Leggi su meteoweb.eu **Coronavirus : Renzi - ‘non avrei fatto 28 commissioni come Conte’**

Coronavirus - Renzi sta con tutti : “Con Conte - ma anche con Fontana e Zaia. Mes? L’Italia è con l’acqua alla gola - ridicoli i no dentro M5s e Lega”

Coronavirus : Renzi - ‘basta criminalizzare sport - torniamo alla ragione’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Ci“60di” per le misure adottate dal governo al fine del contenimento dell’epidemia da. Lo ha detto Matteonel corso di Piazzapulita, su La7. “Tante cose non hanno funzionato, questa gestione va regolamentata in modo piu’ efficace“, ha aggiunto il leader di Italia viva. “Ho sempre pensato che si dovesse dare un meccanismo molto semplice”, cioe’ dare opportunita’ di ripartenza “a chi rispetta le regole”, a prescindere dal codice Ateco, ha aggiunto. “La situazione e’ molto complicata. Su di noi e’ arrivato uno tsunami che ha fatto 26.500 morti ufficiali, ma sicuramentedi piu’. E’ stata una carneficina, ma c’e’ anche l’aspetto economico. Quando diciamo che bisogna ripartire e’ ...

PiazzapulitaLA7 : Come convivranno gli italiani col coronavirus nei prossimi 12 mesi? Di cosa ha bisogno il nostro Paese per riparti… - fattoquotidiano : Coronavirus, Renzi sta con tutti: “Con Conte, ma anche con Fontana e Zaia. Mes? L’Italia è con l’acqua alla gola, r… - La7tv : #piazzapulita Matteo Renzi: 'Riaprire tutto il 27 aprile? Anche qualche giorno prima...' - Ledolin : RT @Preppy696: Renzi parla di #coronavirus come se non fosse al Governo O sta al Governo e non conta un fico secco #Piazzapulita - Pedro69280970 : RT @La7tv: #piazzapulita Matteo Renzi: 'Riaprire tutto il 27 aprile? Anche qualche giorno prima...' -