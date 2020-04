Coronavirus | ?Recovery Fund urgente? | ok Ue alla richiesta di Conte Alle 20 15 la

DavidSassoli : Il Consiglio Europeo apre la fase 2, quella della ripresa. Chiediamo solidarietà concreta con prestiti, finanziamen… - fattoquotidiano : Coronavirus, Sassoli: “Italia abbandoni l’idea coronabond. Titoli emessi dal Recovery Fund con Bilancio Ue a garanz… - berlusconi : L'uso del Meccanismo europeo di stabilità, l'attuazione del fondo Sure e degli altri nuovi strumenti, come, per ese… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ue: ok al recovery fund ma disaccordo su modalità #ue - ros_raff : RT @Covid19NewsLive: ?? #ULTIMORA • #BREAKING #Coronavirus, 'Recovery Fund urgente', ok Ue alla richiesta di #Conte #ConsiglioUe -

Coronavirus Recovery Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Recovery