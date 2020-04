Coronavirus Puglia, sono risultati positivi 14 dipendenti Policlinico Foggia (Di giovedì 23 aprile 2020) Brutte notizie dal Policlinico Riuniti di Foggia dove sono risultate positive 14 persone tra i dipendenti: due medici, 9 infermieri e 3 Oss di Medicina interna Ad essere interessato da questi contagi è il reparto di Medicina interna universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia. Lo stesso ospedale lo rende noto e ha fatto sapere che è stato sottoposto a sanificazione tutto il reparto. Pare che il contagio sia derivato da un paziente ricoverato ultraottantenne che era risultato negativo al tampone e per questo era stato ricoverato nel reparto di medicina interna. Ma , successivamente presentando tutti i sintomi del Coronavirus era stato sottoposto ad un ulteriore tampone che era risultato positivo. Leggi su baritalianews Coronavirus Puglia - malato oncologico prenota una visita e la mandano in un centro Covid

Coronavirus Puglia - ultime notizie : contagi - morti e guariti del 22 aprile

Coronavirus - l’epidemiologo Lopalco : “In Puglia la curva del contagio è in discesa” (Di giovedì 23 aprile 2020) Brutte notizie dalRiuniti didoverisultate positive 14 persone tra i: due medici, 9 infermieri e 3 Oss di Medicina interna Ad essere interessato da questi contagi è il reparto di Medicina interna universitaria delRiuniti di. Lo stesso ospedale lo rende noto e ha fatto sapere che è stato sottoposto a sanificazione tutto il reparto. Pare che il contagio sia derivato da un paziente ricoverato ultraottantenne che era risultato negativo al tampone e per questo era stato ricoverato nel reparto di medicina interna. Ma , successivamente presentando tutti i sintomi delera stato sottoposto ad un ulteriore tampone che era risultato positivo.

Agenzia_Ansa : Un #airone rosso è stato fotografato nell'area marina protetta di Torre Guaceto, nel Brindisino. Si trovava all'int… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,4% Region… - fattoquotidiano : Sanità pubblica, così la Regione Puglia ha chiuso il centro d’eccellenza che poteva combattere contro il coronavirus - Russo5111 : RT @AntoLari1986: #Fase2, serve una visione politica, basata sulla #Programmazione, mancata in #Puglia in questi anni. Il mio intervento ne… - m5s_taranto : RT @AntoLari1986: #Fase2, serve una visione politica, basata sulla #Programmazione, mancata in #Puglia in questi anni. Il mio intervento ne… -