Coronavirus, proposta Commissione: piano da 1.000 miliardi per mobilitarne fino a 2.000. Merkel: “No alla mutualizzazione del debito” (Di giovedì 23 aprile 2020) A poche ore dall’inizio della videoconferenza dei capi di Stato e di Governo del Consiglio europeo con la quale si tenterà di raggiungere un accordo sulle strategie economiche da intraprendere per il contrasto alla pandemia di Coronavirus, dalla Commissione europea circola un documento interno con la proposta di un piano per la ripresa attraverso iniziative mirate legate al bilancio pluriennale Ue (Qfp) 2021-2027 partendo da una dotazione di base di circa 1.000 miliardi per arrivare a mobilitarne 2.000. Intanto, Angela Merkel, parlando al Bundestag, invoca maggiore solidarietà e velocità, ma esclude la possibilità di una mutualizzazione del debito: “Prenderebbe molto tempo e sarebbe un processo difficile”. La proposta della Commissione per mobilitare 2.000 miliardiIl pacchetto circolato da Palazzo Berlaymont si aggiunge ai tre pilastri ... Leggi su ilfattoquotidiano Cristina Parodi : «Ho ricevuto una proposta da Sky. Vorrei fare La Prima Volta dopo il Coronavirus»

Coronavirus - Merkel : “No a mutualizzazione del debito”. Proposta Commissione : fondo da 300 miliardi ed emissione di titoli per 320

Coronavirus | Al ristorante in Fase Due : la proposta di Federcuochi (Di giovedì 23 aprile 2020) A poche ore dall’inizio della videoconferenza dei capi di Stato e di Governo del Consiglio europeo con la quale si tenterà di raggiungere un accordo sulle strategie economiche da intraprendere per il contrasto alla pandemia di, dallaeuropea circola un documento interno con ladi unper la ripresa attraverso iniziative mirate legate al bilancio pluriennale Ue (Qfp) 2021-2027 partendo da una dotazione di base di circa 1.000per arrivare a2.000. Intanto, Angela Merkel, parlando al Bundestag, invoca maggiore solidarietà e velocità, ma esclude la possibilità di una mutualizzazione del debito: “Prenderebbe molto tempo e sarebbe un processo difficile”. Ladellaper mobilitare 2.000Il pacchetto circolato da Palazzo Berlaymont si aggiunge ai tre pilastri ...

repubblica : RepTv La sindaca Cuppi: 'L'idea di La Russa? Venite a Marzabotto per capire chi erano i nazisti' - fanpage : La proposta del Presidente della Regione Emilia Romagna Che ne pensate? - straneuropa : Obiettivo 2000 miliardi. Ecco la proposta, quella vera, della Commissione Ue per il vertice di oggi. Una carta sul… - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, proposta Commissione: piano da 1.000 miliardi per mobilitarne fino a 2.000. Merkel: “No alla mutualizzazi… - ceranto : RT @VCuppi: Nel sacrario di Marzabotto, la sindaca Cuppi: 'No a proposta La Russa. 25 aprile rimanga festa dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus proposta Coronavirus, proposta Commissione: piano da 1.000 miliardi per mobilitarne fino a 2 Il Fatto Quotidiano Coronavirus, tutti gli errori nelle direttive alle Rsa: zero tamponi, zero mascherine. «E i parenti potevano entrare»

La proposta fu fatta dai tecnici» Il 27 febbraio ... Ma nessuno li allerta sulla necessità di fare scorte per il rischio Covid-19. Quando le mascherine iniziano a mancare negli ospedali, le case di ...

La proposta (con gaffe) della viceministra Laura Castelli: «Debito perpetuo a tasso zero»

«La proposta della Spagna, relativa alla creazione di “debito perpetuo” è una ... per sostenere l’Italia in questa drammatica situazione economica causata dalla pandemia Covid-19. L’esponente dei ...

La proposta fu fatta dai tecnici» Il 27 febbraio ... Ma nessuno li allerta sulla necessità di fare scorte per il rischio Covid-19. Quando le mascherine iniziano a mancare negli ospedali, le case di ...«La proposta della Spagna, relativa alla creazione di “debito perpetuo” è una ... per sostenere l’Italia in questa drammatica situazione economica causata dalla pandemia Covid-19. L’esponente dei ...