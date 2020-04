Coronavirus Piemonte: primi medicinali nelle farmacie per le terapie (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus: da oggi, tutti gli assistiti in trattamento domiciliare, potranno ritirare nelle farmacie del Piemonte prodotti a base di idrossiclorochina. Coronavirus, Piemonte: tutti gli assistiti in trattamento domiciliare potranno, a partire da oggi, ritirare i medicinali terapeutici nelle 1500 farmacie Piemontesi. Come riporta La Stampa, i medicinali che gli assistiti potranno ritirare per la terapia … L'articolo Coronavirus Piemonte: primi medicinali nelle farmacie per le terapie proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus : Fregolent (Iv) - ‘in Piemonte carceri focolaio - Bonafede intervenga’

Coronavirus in Piemonte - ultime notizie : i dati aggiornati al 22 Aprile

