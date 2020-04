Coronavirus, per la prima volta guariti e dimessi sono di più dei nuovi positivi. Locatelli: “Indice R0 tra 0,5 e 0,7” (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, il bilancio di giovedì 23 aprile 2020: trend in calo. Un contagio ogni 25 tamponi. ROMA – Coronavirus, il bilancio di giovedì 23 aprile 2020. Secondo e ultimo appuntamento settimanale con la conferenza stampa della Protezione Civile sui numeri del Coronavirus. Trend in diminuzione (dopo due giorni in crescita) con la percentuale totale delle ultime 24 ore che è dell’1,4%. La buona notizia, però, arriva dal rapporto dei nuovi positivi e i tamponi fatti che per la prima volta da inizio epidemia ha raggiunto il 4%. Numeri che fanno ben sperare per il futuro con i dati che sembrano essere destinati a diminuire nelle prossime settimane. Coronavirus, il bilancio di giovedì 23 aprile 2020 2.646 è il bilancio dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Un numero in netto calo rispetto al giorno precedente quando era ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Massimo Bottura : “Riapertura? Dobbiamo stare alle regole e non fare i rivoluzionari. Fare più turni - dalle 19 alle 21”

Coronavirus - per la prima volta i guariti e dimessi sono di più dei nuovi positivi. Locatelli : “Indice R0 tra 0 - 5 e 0 - 7”

Coronavirus - la lettera dei volontari al 91enne guarito : “Caro Claudio - grazie per essere stato il padre e il nonno della tenda 4” (Di giovedì 23 aprile 2020), il bilancio di giovedì 23 aprile 2020: trend in calo. Un contagio ogni 25 tamponi. ROMA –, il bilancio di giovedì 23 aprile 2020. Secondo e ultimo appuntamento settimanale con la conferenza stampa della Protezione Civile sui numeri del. Trend in diminuzione (dopo due giorni in crescita) con la percentuale totale delle ultime 24 ore che è dell’1,4%. La buona notizia, però, arriva dal rapporto deie i tamponi fatti che per lada inizio epidemia ha raggiunto il 4%. Numeri che fanno ben sperare per il futuro con i dati che sembrano essere destinati a diminuire nelle prossime settimane., il bilancio di giovedì 23 aprile 2020 2.646 è il bilancio deinelle ultime 24 ore. Un numero in netto calo rispetto al giorno precedente quando era ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la Regione Sardegna spende 18,5 milioni di euro per 4 milioni di mascherine da una società calabrese.… - fattoquotidiano : Coronavirus, Di Maio: “Ci facciamo geolocalizzare anche per ordinare una pizza e poi scoppia la polemica per una ap… - Corriere : ??Coronavirus, nella «fase 2» saranno consentiti spostamenti solo nella stessa Regione. I ristoranti dovranno avere… - paolaokaasan : RT @LisadaCa: ADESSO LE FORZE DELL'ORDINE DECIDONO COME SI DEBBA ESSERE VESTITI PER ANDARE A FARE LA SPESA???? NO, DAVVERO, ORA ABBIAMO SUP… - lorepregliasco : Risultati deludenti nel primo trial per il remdesivir #coronavirus -