Coronavirus | Papa Francesco | “Tante famiglie che hanno fame vengono aiutate dagli usurai

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nella consueta messa del mattino a Casa Santa Martaha voluto pregare oggi per levittime dell’usura e si è rivolto loro spiegando che questo è “uno degli effetti, di questa pandemia”. “Tantechebisogno, fanno la, e purtroppo li aiuta il gruppo degli– ha detto il Pontefice -. Questa è un’altra pandemia, la pandemia sociale:di gente che ha lavoro giornaliero, o purtroppo lavoro in nero, non possono lavorare e nonda mangiare, con figli. E poi gliche gli prendono il poco che. Preghiamo – ha aggiunto-, preghiamo per queste, per quei tanti bambini di queste, per la dignità di queste. E preghiamo anche per gli– ha concluso il Pontefice -: che il Signore tocchi il loro cuore e si ...