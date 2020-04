Coronavirus | orafe vendono gioielli artigianali per sostenere il Pascale

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 aprile 2020) Daniela e Annachiara, madre e figlia che hanno dato vita a un brand direalizzati a mano, hanno deciso di mettere in vendita le loro creazioni on-line. Lo scopo, benefico, e’ quello dila ricerca portata avanti dall’istitutodi Napoli. Per acquistare gli orecchini occorre collegarsi al sito lucedeimieiocchi.com scegliere il gioiello ed effettuare un bonifico a favore dell’istituto dei tumori di Napoli (raccolta fondi EmergenzaIban IT86I03069035681000000300008) e inviare la ricevuta di versamento all’indirizzo mail specificato nella piattaforma. Gli orecchini saranno consegnati a casa nei tempi compatibili con gli attuali decreti per contenere la diffusione del Covid-19. Si tratta di orecchini che riproducono le bellezze della Campania come i faraglioni di Capri. “E’ impressionante la mobilitazione di tante ...