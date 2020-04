Coronavirus, ora anche Raffaele Cutolo vuole uscire: chiesti gli arresti domiciliari. Al 41bis la corsa dei boss per tornare a casa (Di giovedì 23 aprile 2020) Pure don Raffaè tenta di approfittare dell’emergenza Coronavirus per uscire di galera. E non è il solo: tra i detenuti si è aperta una vera e propria corsa per chiedere di andare agli arresti domiciliari. Sfruttando il momento emergenziale boss e gregari, padrini e killer provato a tornare a casa. Dopo Francesco Bonura, il colonnello di Bernardo Provenzano che ha ottenuto di passare direttamente dal carcere duro alla sua casa di Palermo, adesso pure Raffaele Cutolo vuole andare agli arresti domiciliari. Nella mattinata del 23 aprile il suo legale, l’avvocato Gaetano Aufiero, ha presentato ha presentato l’istanza al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia, competente per il carcere di Parma, dove il fondato della Nuova camorra organizzata è detenuto in regime di 41 bis. La corsa ai domiciliari – Oggi Cutolo ha 78 anni, gli ultimi ... Leggi su ilfattoquotidiano Restrizioni over 70 coronavirus e fasce orarie : quando potranno uscire

Coronavirus - la crisi colpisce il settore orafo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ora Coronavirus: Veneto, 334 nuovi casi - Ultima Ora Agenzia ANSA Oltre 2.000 morti di coronavirus in Svezia

ora non è il momento di allentare le misure precauzionali”, ha dichiarato Anders Wallensten, epidemiologo presso l’agenzia sanitaria, in una conferenza stampa. Secondo le autorità sanitarie, un quarto ...

Coronavirus: Fedeli, ‘impegnarsi a riaprire scuole a settembre in sicurezza’

“Considerato che siamo quindi già in ritardo, io credo -ha concluso Fedeli- che sia ora il tempo di organizzare da subito il massimo degli spazi possibili affinché dal primo settembre si possa ...

