Coronavirus, Oms: «Metà dei morti in Europa era in case di cura». La Repubblica Ceca anticipa le riaperture. In Canada, militari nelle case di cura (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.628.527 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, 183.424 i morti. Gli Stati Uniti (842.319) rimangono il Paese più colpito, seguono Spagna e Italia, secondo i dati della Johns Hopkins University. Canada Il premier canadese Justin Trudeau onorerà la richiesta arrivata dalle province del Canada di inviare militari nelle case di cura, colpite duramente dal Coronavirus. Ma, senza nascondere la sua frustrazione, dice: «Questa non è una soluzione di lungo termine. In Canada non dovrebbero essere i militari a prendersi cura degli anziani. Stiamo assistendo a terribili tragedie nelle case di cura nel Paese e questo è inaccettabile. Possiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio». Repubblica Ceca Il governo ceco ha deciso di anticipare la fine, per tappe, ... Leggi su open.online Coronavirus - Financial Times : “Flop la prima sperimentazione del remdesivir”. Oms : “Documento pubblicato per errore”

