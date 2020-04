Coronavirus, OMS Europa: “Bisogna lavorare tra un’ondata di contagi e l’altra. Quadro profondamente preoccupante nelle RSA” [DATI] (Di giovedì 23 aprile 2020) “Il ritorno alla normalità dovrà essere graduale e dovrà tenere conto delle linee guida Oms presentate ai ministri della Salute venerdì scorso“, ha affermato oggi il direttore regionale dell‘Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Europa, Hans Kluge, durante una conferenza stampa virtuale sulla situazione Coronavirus. “Ogni segnale che ci indica che il virus viene controllato, gestito, mitigato è un buon segnale. Tuttavia, il mio messaggio oggi rimane quello di avere cautela. La compiacenza potrebbe essere il nostro peggior nemico in questo momento. Non possiamo permetterci di credere di essere al sicuro e protetti: eventuali misure per allentare le regole di distanziamento sociale e fisico devono essere attentamente valutate e attuate gradualmente. Anche i cittadini devono comprendere i rischi intrinseci ... Leggi su meteoweb.eu Il fumo protegge dal coronavirus? No - l'Oms fa chiarezza sull'ipotesi (controversa) di uno studio

Più di 65 artisti internazionali per tre giorni di musica no stop. Si tratta di PlayOn Fest 2020, il primo festival virtuale, i cui proventi andranno in beneficenza per aiutare l'Organizzazione ...

L'annuncio dell'ad Susan Wojcicki: stop ai contenuti privi di fondamento scientifico. Un esempio? "C'è gente che consiglia di prendere ...

