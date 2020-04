Coronavirus | oggi in Calabria e Sicilia 52 nuovi casi su 4 727 tamponi | il 99% dei

(Di giovedì 23 aprile 2020) Anchegiornata estremamente confortante per l’andamento della pandemia diin: i dati confermano che non c’è una circolazione del virus nelle due Regioni più meridionali d’Italia., infatti, abbiamo: 43su 3.418insu 1.309inInè risultato positivo appena l’1,2% dei controllati, inaddirittura lo 0,6%, nonostante il numero elevatissimo dieffettuati. Dall’inizio dell’epidemia insono stati accertati 2.926di persone contagiate, a fronte di 62.150effettuati: appena il 4,7% dei controllati è risultato positivo. Insiamo a 1.069su 26.187effettuati: appena il 4,0% dei controllati è risultato positivo. Sono le percentuali più ...

Per la prima volta il numero dei pazienti dimessi e guariti è superiore rispetto ai nuovi casi di Coronavirus. A oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è 189.973, con un ...