Coronavirus | Nuova Delhi prima e dopo il lockdown | lo smog sparisce e scopre il cielo

(Di giovedì 23 aprile 2020) A, in India, tra le città più inquinate al mondo, ilè azzurro e l’aria è pulita. Sono le conseguenze deldeciso a causa dell’emergenza. Il panorama è decisamente differente rispetto a quello di novembre dell’anno scorso, tra i periodi peggiori per la qualità dell’aria, quando la capitale indiana appariva avvolta in una fitta nube di. L'articoloil: loillimpido. L’effetto è incredibile proviene da Il Fatto Quotidiano.

RadioR101 : #R101News: venerdì 24 aprile uscirà la nuova versione di 'Warrior' che Avril Lavigne ha voluto dedicare a tutte le… - RegioneER : #Coronavirus nuova ORDINANZA @RegioneER: riprende attività negli ORTI ma solo nel comune di residenza, sì a vendita… - LegaSalvini : #CORONAVIRUS, #FONTANA: PRESTO UNA NUOVA VITA, PIÙ LIMITATA MA LIBERA - repubblica : Nuova Delhi, prima e dopo il lockdown: lo smog è sparito - AgevolazioniTI : Nazionale. COVID19: ACCORDO SU NUOVA MORATORIA FAMIGLIE Raggiunto un accordo che amplia le misure di sostegno a fam… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nuova

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, per settimane ha lavorato a una ipotesi di chiedere nuovo deficit per al massimo 40 miliardi di euro per finanziare il decreto anti-crisi di aprile (ormai ...L'AQUILA - Sarà una ripartenza post-Coronavirus "lenta" per L'Aquila, nonostante il basso indice di contagio registrato in questi mesi. È quanto emerge dal nuovo report di Ernst & Young (Ey), network ...