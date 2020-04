Coronavirus nelle Rsa, Oms: "La metà dei morti in Europa era nelle case di cura" (Di giovedì 23 aprile 2020) Il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Hans Kluge ha tenuto oggi una conferenza stampa virtuale nella quale si è soffermato sul ruolo che, purtroppo, stanno avendo le residente sanitarie assistenziali (Rsa) in questa pandemia da Coronavirus. Kluge ha detto:"Vorrei parlare del quadro profondamente preoccupante che sta emergendo nelle strutture di assistenza a lungo termine nella Regione europea e nel mondo nelle ultime settimane. Secondo le stime europee, fino alla metà dei decessi avvenuti per Covid-19 si è registrata in questi luoghi. Questa è una tragedia umana inimmaginabile"E poi ha spiegato più approfonditamente:"Vorrei dire ai molti che stanno vivendo questa perdita, che i miei pensieri sono con loro. L'età avanzata dei pazienti, le loro condizioni di salute di base, i problemi cognitivi ... Leggi su blogo Coronavirus - al Cimitero Maggiore di Milano 60 persone sepolte nelle fosse con croci di plastica : “Sono le vittime non reclamate dai parenti”

Coronavirus : in Romania 386 contagi nelle ultime 24 ore - 10mila in totale

Coronavirus - nelle Far Oer si può giocare/ Il 9 maggio riparte il campionato locale (Di giovedì 23 aprile 2020) Il direttore regionale per l'dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Hans Kluge ha tenuto oggi una conferenza stampa virtuale nella quale si è soffermato sul ruolo che, purtroppo, stanno avendo le residente sanitarie assistenziali (Rsa) in questa pandemia da. Kluge ha detto:"Vorrei parlare del quadro profondamente preoccupante che sta emergendostrutture di assistenza a lungo termine nella Regione europea e nel mondoultime settimane. Secondo le stime europee, fino alla; dei decessi avvenuti per Covid-19 si è registrata in questi luoghi. Questa è una tragedia umana inimmaginabile"E poi ha spiegato più approfonditamente:"Vorrei dire ai molti che stanno vivendo questa perdita, che i miei pensieri sono con loro. L'età avanzata dei pazienti, le loro condizioni di salute di base, i problemi cognitivi ...

SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - fattoquotidiano : Coronavirus, isolato il virus anche nelle lacrime. “Occhi non solo porta di ingresso ma anche potenziale fonte di c… - LaStampa : Istituto superiore di sanità: tracce di Rna coronavirus nelle acque di scarico a Roma e Milano, sono “spia” di foco… - UTILITALIA : RT @GruppoHera: Su @FIRSTonlineTwit la collaborazione tra #GruppoHera e @istsupsan per tracciare la diffusione del #coronavirus a partire d… - MarceVann : RT @Area51cinqueuno: I morti nelle Rsa lombarde e la frenesia autoassolutoria dell'assessore Gallera Il titolare della sanità risponde a un… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nelle Coronavirus nel mondo, più di 180mila vittime Pechino dona 30 milioni di dollari all'Oms la Repubblica Coronavirus/ Ospedale Pugliese, 4 nuovi positivi

Dopo 3 giorni senza nuovi casi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 positivi dai tamponi processati nei laboratori dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro secondo quanto riferisce il ...

Analisi dei benchmark…di nuovo a scuola

Pertanto, i risultati negativi nelle entità a rischio limitato (non solo i distributori ... in base alle circostanze economiche della COVID-19, avrebbe concesso tali contributi economici. Inoltre, la ...

Dopo 3 giorni senza nuovi casi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 positivi dai tamponi processati nei laboratori dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro secondo quanto riferisce il ...Pertanto, i risultati negativi nelle entità a rischio limitato (non solo i distributori ... in base alle circostanze economiche della COVID-19, avrebbe concesso tali contributi economici. Inoltre, la ...