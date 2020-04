Coronavirus nel mondo | oltre 180 000 morti | l’Onu lancia l’allarme carestie

MatteoRichetti : Mentre @emmabonino fa una lezione al Governo su come rapportarsi con l’Europa un senatore grillino si alza e urla “… - redazioneiene : “I pazienti erano buttati a terra nel water. Erano nudi, non mangiavano da 4-5 giorni. Sembrava un lager”.… - VittorioSgarbi : #movimento5patacche #coronavirus #governodiperacottari Approfittando dell’emergenza Coronavirus “Giggino” piazza l’… - sipsiol : RT @CNOPsicologi: #psicologicontrolapaura Una ricerca internazionale. In Italia nel disagio da #Coronavirus prevale la paura della morte e… - StinaVik : RT @LuceForte2: La #Germania si sta CACANDO ADDOSSO a pensiero che l'#Italia esca dall'#UE. #ITALEXIT farebbe crollare il castello di carte… -

Coronavirus nel Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus nel