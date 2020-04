Coronavirus nel mondo, gli aggiornamenti sull’emergenza (Di giovedì 23 aprile 2020) La pandemia da Coronavirus, che nel mondo ha interessato direttamente 2.649.680 persone, ha finora ucciso 184.643 individui, mettendo in ginocchio l’economia e la sanità mondiali. La malattia ha fatto la sua prima apparizione il 31 Dicembre 2019, quando a Wuhan, nella provincia cinese di Hubei, è stato registrato il primo caso di contagio da Covid-19. Gli Stati Uniti e la Spagna contano più casi in assoluto, con, rispettivamente, 842.624 e 213.024 persone affette dall’inizio dell’emergenza. Il virus è arrivato dalla Cina in Italia e le prime zone rosse sono state la Lombardia e il Veneto. Il 9 Marzo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha esteso la zona rossa a tutto il territorio nazionale e da lì è iniziata la quarantena forzata in tutta la penisola. LEGGI LE NOTIZIE SUL CoronavirusSegui Termometro Politico su ... Leggi su termometropolitico LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : per l’OMS la metà dei decessi è avvenuta nelle case di riposo

Coronavirus - Hera al fianco dell’Iss nell’analisi delle acque reflue

Coronavirus - il sindaco di Messina fa chiarezza sulla "corsetta" : "Nelle scorse ore si è diffusa una convinzione sbagliata"

MatteoRichetti : Mentre @emmabonino fa una lezione al Governo su come rapportarsi con l’Europa un senatore grillino si alza e urla “… - redazioneiene : “I pazienti erano buttati a terra nel water. Erano nudi, non mangiavano da 4-5 giorni. Sembrava un lager”.… - VittorioSgarbi : #movimento5patacche #coronavirus #governodiperacottari Approfittando dell’emergenza Coronavirus “Giggino” piazza l’… - rivistalaroma : #Cristante 'Cerco di vivere questo momento nel modo più sereno possibile, senza aggiungere del carico a un momento… - giuliomeotti : 'Hanno fatto cose assolutamente pazze, secondo me, ad esempio: inserti nel genoma, che hanno dato al virus la capac… -