Coronavirus nel Lazio: nuovi contagi stabili sotto quota 100 (Di giovedì 23 aprile 2020) Continua il calo dei contagi nella Regione Lazio. Per il quinto giorno consecutivo, anche oggi i nuovi contagi sono sotto quota 100: sono, infatti, 79 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle ASL e A.O: Asl Roma 1: 8 nuovi casi positivi. 20 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Asl Roma 2: 21 nuovi casi positivi. 9 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Asl Roma 3: 16 nuovi casi positivi. 14 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: una casa di riposo attenzionata. Si sta eseguendo l’indagine epidemiologica al CEM. Asl Roma 4: 2 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 87 anni, una donna ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - zero contagi nella provincia di Salerno : è la prima volta da marzo

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : per l'OMS la metà dei decessi è avvenuta nelle case di riposo

