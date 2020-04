Coronavirus negli Usa, studio choc: “A New York morti l’88% dei malati in ventilazione” (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus Usa. L’88% dei malati di Covid-19 ricoverati nelle strutture del Northwell Health, il più grande sistema sanitario nello Stato di New York, che avevano bisogno del supporto della ventilazione polmonare, è deceduto. Lo studio choc è stato realizzato dal consorzio di ricerca sul Covid-19 del Northwell Health, pubblicato sul Journal of american medical association (Jama). Secondo i ricercatori al 4 aprile l’88% dei malati sottoposti a ventilazione è morto nei 12 ospedali che fanno capo al Northwell Health. Coronavirus Usa: a New York percentuale di decessi molto elevata In totale, il 21% dei pazienti Covid-19 curati presso il Northwell Health è deceduto, ovvero 553 pazienti. Ma tra il 12% di chi aveva bisogno di ventilatori per respirare, il tasso di mortalità è salito all’88%. Il tasso era ... Leggi su urbanpost Coronavirus - così i conti delle vittime non tornano negli altri Paesi

Coronavirus - le news dal Mondo : la Cina non riporta vittime da giorni - negli USA Trump conferma i festeggiamenti del 4 Luglio

Coronavirus - tutte le notizie della notte : negli Usa il numero dei morti supera i 46mila. Trump frena sulle riaperture in Georgia : è scontro con il governatore (Di giovedì 23 aprile 2020)Usa. L’88% deidi Covid-19 ricoverati nelle strutture del Northwell Health, il più grande sistema sanitario nello Stato di New, che avevano bisogno del supporto della ventilazione polmonare, è deceduto. Loè stato realizzato dal consorzio di ricerca sul Covid-19 del Northwell Health, pubblicato sul Journal of american medical association (Jama). Secondo i ricercatori al 4 aprile l’88% deisottoposti a ventilazione è morto nei 12 ospedali che fanno capo al Northwell Health.Usa: a Newpercentuale di decessi molto elevata In totale, il 21% dei pazienti Covid-19 curati presso il Northwell Health è deceduto, ovvero 553 pazienti. Ma tra il 12% di chi aveva bisogno di ventilatori per respirare, il tasso di mortalità è salito all’88%. Il tasso era ...

virginiaraggi : I Buoni Spesa di Roma Capitale, che abbiamo messo a disposizione per le famiglie più in difficoltà durante l’emerge… - RegioneER : #Coronavirus nuova ORDINANZA @RegioneER: riprende attività negli ORTI ma solo nel comune di residenza, sì a vendita… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 2.700 morti negli Usa - ilovemolfetta : Negli Usa gli #emigratimolfettesi creano le mascherine per il Covid-19 #ilovemolfetta #hobokenitalianfestival… - notizieoggi24 : I contagi da Covid-19 non si fermano in Europa e soprattutto negli Stati Uniti, dove hanno raggiunto gli 850 mila c… -