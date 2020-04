Coronavirus, Napoli: secondo giorno senza decessi ma altri 14 contagiati (Di giovedì 23 aprile 2020) secondo giorno consecutivo senza decessi legati al Coronavirus nella città di Napoli. Restano quindi 54 i deceduti dall’inizio dell’emergenza, secondo quanto riportato nel resoconto giornaliero della città di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, giovedì 23 aprile, e basato sui dati forniti dalla Asl Napoli 1 Centro al Comune di Napoli. Il totale dei positivi è 874, con un aumento rispetto a ieri di 14 casi. Aumentano i totalmente guariti (che risultano cioè negativi in due test consecutivi), che sono ora 219, +27 rispetto al dato fornito ieri alla stessa ora, mentre sono 25 i clinicamente guariti. I ricoverati in ospedale sono 160 (+6) di cui 13 in terapia intensiva (+2). Sono 441 le persone in isolamento domiciliare, 19 in meno rispetto a ieri. L'articolo Coronavirus, Napoli: secondo giorno senza decessi ma altri 14 ... Leggi su ildenaro Coronavirus a Napoli : si registrano 14 nuovi contagi ma zero decessi

Coronavirus - Napoli : nelle ultime 24 ore 13 nuovi contagi in città (in tutto sono 860) ma nessun decesso

